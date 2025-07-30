Tevhid Cami, Fatih Cami, Merve Cami, Süleymaniye Cami ve Beyazıt Cami’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı İnce, dondurma ikramında bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan İnce, “Tevhid Cami, Fatih Cami, Merve Cami, Süleymaniye Cami ve Beyazıt Cami’nde eğitim gören yaz Kur’an kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen, temel dini bilgileri ve dinimizi tanımaya başlayan öğrencilerimize dondurma ikramında bulunduk. Hem yaz neşelerine ortak olduk hem de bu anlamlı eğitim yolculuklarında yanlarında olduğumuzu gösterdik” dedi.