Başkan İnce, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan sondaj çalışmalarının son durumunu yerinde görerek, yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Rafting alanında gerçekleştirilen aydınlatma ve altyapı düzenlemeleri de Başkan İnce tarafından incelendi. Bölgenin güvenliğinin artırılması ve akşam saatlerinde de kullanıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Seyit Ahmet Mahallesi’nde süren kilitli parke yol çalışmalarının geldiği aşama gezildi. Mahalle sakinlerinin yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar değerlendirildi.

Başkan İnce, önümüzdeki dönemde yapımı planlanan sokaklarda da incelemelerde bulunarak, ihtiyaç önceliklerini belirledi ve çalışmalara yön verecek notlar aldı.