Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yeni sezon öncesi çiftçilerle bir araya gelmek üzere Boğazlıyan’a bağlı Yenipazar beldesi Eğlence köyünde düzenlenen programa katıldı.

Kayseri Şeker yöneticileri, ev sahipliğini çiftçi Bülent Orakcı’nın yaptığı programda bölge çiftçileri ile buluşarak yeni sezonun heyecanını paylaştı.

Çiftçilerin taleplerini dinleyen Akay, Kayseri Şeker’in destek ve hizmetlerinin devam edeceğini belirtti.

Programın ardından Kayseri Şeker yöneticileri, Yenipazar Belde Belediye Başkanı Mustafa Özer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve üreticilere yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Akay, çiftçilerle yapılan buluşmaların önemine değinerek, “Yeni üretim sezonunda da çiftçilerimizin yanında olmaya, onların emeğini desteklemeye devam edeceğiz. Yenipazar’da üreticilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.