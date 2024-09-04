Başkan Akay’ın Bahariye (Cavlak) ve Yoğunhisar köylerine yaptığı ziyarette, bölge çiftçileriyle tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve pancar fiyatlarının belirlenmesindeki gecikmeler gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantılarda çiftçilerin yaşadığı zorluklar ve pancar fiyatlarının açıklanmasındaki belirsizlikler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Diğer tarım ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından çiftçilerin tüm umudunun pancar fiyatlarına odaklandığını belirten Hüseyin Akay, Allah çiftçilerimizin emeklerini bereketli, bol kazançlı eylesin. Bu süreçte çiftçilere destek olmanın ve sorunlarını dinlemenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bahariye Köyü Muhtarı Oğuz Akdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Bahariye’nin kadın, erkek ve genç çiftçileri katıldı. Ayrıca, Yoğunhisar’da Cavit Aydemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, Yoğunhisar’ın kadın, erkek ve genç çiftçileri ile çevre köylerden gelen değerli çiftçiler de yer aldı. Toplantılarda, çiftçilerin tarımsal üretimle ilgili sıkıntıları ve çözüm önerileri açık bir şekilde ifade edildi.

Hüseyin Akay, toplantılara ev sahipliği yapan Bahariye Muhtarı Oğuz Akdoğan ve Yoğunhisar’ın Cavit Aydemir başta olmak üzere, tüm katılımcılara ve dostlara teşekkürlerini sundu. Çiftçilerle yapılan bu dostane sohbetlerin, bölgenin tarımsal potansiyelinin artırılması ve çiftçilerin yaşadığı sorunların çözülmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, çiftçilere olan desteklerinin devam edeceğini ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yürüteceklerini belirtti.