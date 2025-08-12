Festivalin kapanış konserinde kadın gazetecilere karşı yakışık almayan söz ve tavırlar sergilediği iddia edilen Başkan Gözan’a, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir ve İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal’ın da aralarında bulunduğu partililerden eleştiriler geldi.

Şahan: “Yanlış bilgilendirme olabilir”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, yaşanan olayın yanlış bilgilendirmeden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, “Yaşanan olaydan dolayı özür diliyoruz. Bırakın basın mensuplarına, hiçbir vatandaşa bu şekilde davranılması hoş değil. Osman Başkanımız mizaç olarak böyle bir insan değil, mutlaka bir yanlış bilgilendirme olmuştur” dedi.

Şahan, organizasyon şirketinin sanatçıların talebi doğrultusunda ön tarafa basın mensubu alınmaması yönünde bilgilendirme yaptığını, ancak bunun basın özgürlüğü açısından doğru olmadığını vurguladı.

İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ise yaşananların üzüntü verici olduğunu dile getirdi. “Basın mensuplarıyla tartışma yaşandığını sonradan öğrendim. Gazeteci arkadaşlara yapılanlar hoş olmadı. Bir Sarıkayalı olarak yaşananlar beni de üzdü” diyen Ünal, özellikle kadın gazetecilere saygısız davranıldığı yönünde bilgiler aldığını ifade etti.

Ünal, gazetecilerin konsere alınmaması yönündeki şikayetler üzerine Sarıkaya Belediye Başkanı ile görüştüğünü, basın mensuplarının çekim yapabilmesi için sahneye alınmalarını istediğini belirtti.

Olayın ardından bazı vatandaşların da Başkan Gözan’ın kadın gazetecilere yönelik söz ve tavırlarına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdiği bildirildi.