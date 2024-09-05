Başkan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan’ı, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık’ı makamlarında ziyaret ederek, yeni adli yılın açılışını kutladı.

Ziyarette Başkan Coşar, hukuk sisteminin ve yargının önemine vurgu yaptı. Coşar, “Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için fedakârca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyorum. Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarının toplumsal huzurun sağlanmasındaki kritik rollerine dikkat çeken Başkan Coşar, adaletin her zaman en yüksek öncelik olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, yargı teşkilatının adil ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesinin, ülkenin demokratik yapısının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Soydoğan ve Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, Başkan Coşar’ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, adli yıl açılışı için yaptıkları hazırlıklardan ve yargı sürecinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalardan bahsettiler. Ziyaret, iki kurum arasında iş birliği ve destek mesajlarının verildiği olumlu bir atmosferde geçti.