Başkan Zararsız, “Hak İş olarak gençlerin sendikal hareketin geleceği olduğunu biliyor, genç işsizliğinin çözülmesi gereken öncelikli bir sorun olduğunu görüyor, gençlerin sendikal kültürle tanışmaları için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Zararsız, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “12 Ağustos Dünya Gençlik Günü, 1999 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından gençlerin sorunlarına dikkat çekmek için kutlanmaktadır. 2024 yılı Mayıs ayı verilerine göre, Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 15 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu yüksek oran, gençlerin işgücü piyasasına katılım süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların ve işsizlikle mücadelede daha güçlü politikalara ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. Genç işsizliğiyle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için öncelikle bu sorunun nedenlerini iyi anlamak ve bu doğrultuda uygun politikalar geliştirmek gereklidir. Gençlerin istihdama kazandırılması ve işsizlikle mücadelede daha etkin adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz."

Zararsız, "Gençleri sendikal hareketin geleceği olarak görüyor, onları sendikal kültürle tanıştırmanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Genç nüfus, ülkemiz için önemli bir avantajdır. Hak İş ve Hizmet İş olarak, bu avantajın ülkemizin geleceği için doğru bir şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Gençlerin enerjisi ve yenilikçi fikirleri, ülkemizi ileriye taşımada kilit rol oynayacaktır. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için, gençlerin iş dünyasına entegrasyonunu kolaylaştıracak politikalar geliştirilmeli, gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılımı sağlanmalı ve genç işsizliğinin nedenlerinin iyi anlaşılmasının büyük önem arz ettiğini tekrar dile getiriyoruz. Hak İş ve Hizmet İş olarak gençlerin sendikal harekette daha aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz. Gençlerin sendikal örgütlülük içinde daha fazla yer almaları, çalışma hayatında haklarını koruma ve geliştirme süreçlerine daha fazla dahil olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle, gençlerin görüşlerini ve önerilerini dikkate alarak, onlarla birlikte politikalar geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Hak İş bünyesindeki Gençlik Komitesi ve diğer komiteler aracılığıyla, gençlerimize yönelik çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite gençliğiyle işbirliği yaparak, staj programları ve fikir projesi yarışmaları gibi etkinliklerle gençlerin yaratıcı potansiyelini destekliyoruz. Ayrıca, uluslararası platformlarda gençlerin sesini duyuruyor, gençlik komitelerinde aktif olarak yer alıyoruz. Dünya Gençlik Günü dolayısıyla, gençlerin Türkiye’nin geleceğinde oynayacağı rolü bir kez daha vurguluyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve potansiyeliyle Türkiye’yi daha parlak bir geleceğe taşıyacağına olan inancımız tamdır. Bu vesile ile Dünya Gençlik Gününü kutluyoruz" dedi.