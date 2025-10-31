Başkan Eroğlu, ziyarette Bahadın’da yürütülen belediyecilik çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve destek imkanları üzerine istişarelerde bulundu.

Eroğlu’ndan Yavaş’a Ziyaret

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Eroğlu, “Nazik ev sahipliğinden dolayı duayen başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve ziyaretimizde bizlere eşlik eden Sercan Çetiner’e teşekkür ederim” dedi.

İbrahim Özkan kimdir? Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı neden gözaltına alındı?
İbrahim Özkan kimdir? Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı neden gözaltına alındı?
İçeriği Görüntüle

Başkan Eroğlu, Bahadın’ın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için iş birliklerinin devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Selma Şahin