Başkan Eroğlu, ziyarette Bahadın’da yürütülen belediyecilik çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve destek imkanları üzerine istişarelerde bulundu.

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Eroğlu, “Nazik ev sahipliğinden dolayı duayen başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve ziyaretimizde bizlere eşlik eden Sercan Çetiner’e teşekkür ederim” dedi.

Başkan Eroğlu, Bahadın’ın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için iş birliklerinin devam edeceğini ifade etti.