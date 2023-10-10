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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kasım ayında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira tutarında ödeme yapılacağını ifade ettiğini belirten Başkan Kabayel, "Memur emeklileri başta olmak üzere bütün emeklilerimizin ekonomik sorunları bir defalık yapılacak geçici bir ödeme ile çözülecek türden değildir" şeklinde konuştu.

Kabayel yaptığı açıklama, “Emeklilerimizin maaşlarına kalıcı ve tatminkar bir artış yapılmalı ve milyonlarca vatandaşımızın ekonomik sıkıntısı giderilmelidir. Bu nedenle özellikle memurlarımızın çalışırken aldıkları maaşla emekli olduklarında aldıkları maaş arasındaki uçurumu arttıran ve adaletsizliği körükleyen 8 bin 77 lira tutarındaki ilave ek ödemenin bir an önce emekli maaşlarına dahil edilmesi elzemdir. Aksi halde devamı olmayan pansuman tedbirlerle emeklilerimizin ekonomik sorunlarına çare olunamaz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)