Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki alt yapı, yol, park, temizlik ve sosyal donatı alanları gibi öncelikli taleplerini tek tek sundu.

Başkan Ekinci, muhtarların aktardığı sorunları not alarak, ilçedeki çalışmaların planlanmasında bu verilerin öncelikli rehber olacağını söyledi.

Ekinci, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak 2026 yılı mahalle programımızı planlayacağız. Her mahallenin öncelikli sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımızı bu veriler doğrultusunda yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekinci, her mahalle ve her vatandaşın taleplerinin eşit önemde olduğunu vurgulayarak, “Bizim için her mahalle aynı değerde, her vatandaşımızın talebi aynı önemde. Belediye olarak hizmeti adil ve şeffaf bir şekilde dağıtmayı önceliğimiz olarak belirledik” dedi.

Başkan Ekinci, düzenli aralıklarla muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin gelişim ve sorunlarına dair istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Ekinci, “bu sayede ilçede yürütülen projelerin hem etkinliği artırılacak hem de vatandaş memnuniyeti sağlanacak” ifadelerini kullandı.