Başkan Ekinci, “Adım adım, değişen, gelişen, büyüyen bir Sorgun inşa ediyoruz. Her gün sahada, şehrimizin geleceği için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ekinci, ilçede gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ekinci, şunları kaydetti: "Aydınlıkevler’de dere ıslahı çalışmaları sürüyor. Garajlar’da ikinci büyük meydanın inşası için ilk yıkımlar yapıldı. 70 dönümlük parkta yürüyüş yolları ve yeşil alan düzenlemeleri başlatıldı. Sanayi Caddesi’nde dönüşüm çalışmaları devam ediyor."