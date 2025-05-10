Başkan Ekinci, “Adım adım, değişen, gelişen, büyüyen bir Sorgun inşa ediyoruz. Her gün sahada, şehrimizin geleceği için çalışıyoruz” dedi.

İlçemizin Geleceği Için Çalışıyoruz5

Başkan Ekinci, ilçede gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Rektör Yaşar değerlendirme toplantısına katıldı Rektör Yaşar değerlendirme toplantısına katıldı

İlçemizin Geleceği Için Çalışıyoruz

Ekinci, şunları kaydetti: "Aydınlıkevler’de dere ıslahı çalışmaları sürüyor. Garajlar’da ikinci büyük meydanın inşası için ilk yıkımlar yapıldı. 70 dönümlük parkta yürüyüş yolları ve yeşil alan düzenlemeleri başlatıldı. Sanayi Caddesi’nde dönüşüm çalışmaları devam ediyor."

Muhabir: Alpaslan Demir