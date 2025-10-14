Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yapımı devam eden ikinci aşevi çalışmalarını yakından inceledi.

Başkan Ekinci Çalışmaları Yerinde Inceledi! (4)

Yapımı süren ikinci aşevi ile Kaymakamlık binası çevresindeki peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan ekinci, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Ekinci Çalışmaları Yerinde Inceledi! (3)

Ekinci, “Her şey Sorgun’a yakışsın, vatandaşımız rahat etsin diye gece gündüz çalışıyoruz.

İnşallah kısa zamanda tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“İkinci Aşevini Yapıyoruz”

Başkan Ekinci, ikinci aşevini en kısa sürede açacaklarını belirterek, "Şimdi ikinci aşevini yapıyoruz. O da Aydınlıkevler, Bedirbaba, Yenidoğan, Ahmetefendi ve Osman Çavuş mahallelerindeki öğrencilerin gelebileceği bir lokasyonda. Orayı da hayırsever bir işadamı yapacak. İnşaatı tamamlanacak, çevre düzenlemesini bitirmek üzereyiz. Aşevine her yaş grubu gelebiliyor ama daha çok öğrenci ağırlıklı. Yoksa bir ayrımımız yok. Herkes gelebiliyor” dedi.

