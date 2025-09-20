Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Başkan Ekinci, yaptığı paylaşımda Sorgun’un dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü belirterek, özellikle iki ara yol ve Ahmetefendi Mahallesi’ndeki bazı bölgelerde altyapı ve ana kanal çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Ekinci, çalışmaların yürütüldüğü bölgeleri şöyle sıraladı: “Ahmetefendi Mahallesi - Yeni Emniyet yanı Eymenkent Sitesi önü. Ahmetefendi Mahallesi - Tekbirlik Sitesi yanı.”

Ekinci, “Daha sağlam ve güvenli bir altyapı için Sorgun için sahadayız” ifadelerini kullandı.