Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede bulunan dere yatakları temizleniyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin birçok noktasından geçen dere yataklarında, insan ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Yaptığımız temizlik çalışmasıyla, dere yatakları içinde suyun akışını engelleyebilecek çeşitli bitkilerin yeniden yetişmesini önlüyor, erozyonla veya serbest hafriyatla gelen sürüntü malzemesinin dere yatağını ve ağzını tıkamasının önüne geçiyoruz. Ayrıca dere yatakları içine birikmiş olan atıkların bozulması sonucu oluşan koku kaynağını kurutarak, sıcak havalar nedeniyle oluşan haşerelerin çoğalmasını engelliyoruz. Son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan ani sel ve su baskınlarının dere yatağında oluşturacağı tehlikelere karşı tedbirlerimizi de yaptığımız temizlik çalışmasıyla alıyoruz. Akdağmadeni'ni daha sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.