Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Türkeli Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyeti belediyede ağırladı.

Ziyarette, iki belediye arasında yerel yönetim çalışmaları ve hizmet tecrübeleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, bölgesel iş birliği imkanları ve kardeş belediye ilişkileri de gündeme geldi. Başkan Coşar, ziyaretin her iki belediye için de deneyim paylaşımı açısından faydalı olduğunu belirtti.

Ziyaret dolayısıyla misafirlerine teşekkür eden Başkan Coşar, “Türkeli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir ve beraberindeki heyeti ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.