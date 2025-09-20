Ziyarette, ilçelerin kalkınması ve geleceğe dönük gelişimi için yürütülen projeler ile planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, verimli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Nazik misafirperverlikleri için başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ise “Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar’ı Yerköy Belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. İlçelerimizde yürütülen çalışmalar üzerine yaptığımız istişarede, karşılıklı tecrübe ve fikir paylaşımında bulunduk. Yozgat’ımızın her köşesinde dayanışma ve birlik ruhuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.