Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir’i ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yürütülen altyapı, üstyapı ve sosyal projeler değerlendirildi.

AK Parti teşkilatının güçlü kadrolarıyla halkın hizmetinde olduğunu belirten İl Başkanı Kandemir, “Belediyemiz ve teşkilatımız, birlikte hareket ederek Boğazlıyan’ı daha yaşanabilir bir kent hâline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Başkan Coşar ise yapılan çalışmaların ilçenin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Coşar, projelerin hayata geçirilmesiyle Boğazlıyan’da hizmet standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı teşekkür ve değerlendirmelerle sona erdi.