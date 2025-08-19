‘Azim ve Kararlılıkla Çalışıyoruz’

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün’ü ağırladı.

Başkan Gökhan Coşar, AK Parti Genel Merkezinin düzenlediği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ilçeyi ziyaret eden Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve partili teşkilat üyeleriyle belediyede bir araya geldi.

Başkan Coşar, buluşmada ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğiyle, daha yaşanılabilir bir Boğazlıyan ve evlatlarımızın aydınlık geleceği için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

Coşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Özgün’e teşekkür etti.