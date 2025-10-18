Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede düzenlenen okullar arası sportif müsabakalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek, genç sporcuların başarılarını kutladı.

Boğazlıyan Belediyesi tarafından desteklenen sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen müsabakalarda öğrencilerin gösterdiği azim ve başarı, ilçede büyük takdir topladı. Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, Başkan Coşar gençlerle yakından ilgilenip sohbet etti.

Coşar, “Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan gençlerimizle bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Onların enerjisi, azmi ve başarıları bizlere her zaman güç veriyor” dedi.

Sporun gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Başkan Coşar, Boğazlıyan Belediyesi olarak gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri artıracaklarını belirtti. Coşar, “Gençlerimizin hem eğitim hem de spor alanında kendilerini geliştirmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Onların başarıları, ilçemizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar, konuşmasının sonunda öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, “Okullar arası sportif müsabakalarda başarı gösteren ve dereceye giren okullarımızı, öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Spor ve eğitim hayatlarında başarılarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.