Coşar, yaptığı açıklamada, Boğazlıyan’ın gelişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için belediye olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İlçede alt ve üstyapıdan sosyal ve kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede hizmet ürettiklerini vurgulayan Coşar, şunları kaydetti: “Alt yapı yatırımlarından çevre düzenlemelerine, sosyal donatı alanlarından kültürel etkinliklere kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Amacımız Boğazlıyan’ı daha yaşanabilir, modern ve insanların gururla yaşadığı bir şehir haline getirmek. Her adımımızda hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz.”

Coşar, belediye çalışmalarının sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek planlandığını ifade etti. İlçenin kimliğini güçlendirecek ve uzun yıllar fayda sağlayacak yatırımlara imza attıklarını dile getiren Coşar, “Hedefimiz kalıcı eserler bırakmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Boğazlıyan teslim etmektir” diye konuştu.