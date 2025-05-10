Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçelerinin her alanda gelişimi için yoğun çaba sarf ettiklerini ve Boğazlıyan’ı daha ileriye taşımak adına önemli adımlar attıklarını belirtti.

Coşar, yaptığı açıklamada, "Boğazlıyan’ımızın her alanda gelişimi için çalışıyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar, Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısını meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Coşar, toplantının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.