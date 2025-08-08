Başkan Coşar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla altyapı, yol yapımı, sosyal projeler ve yeşil alan düzenlemeleri gibi birçok alanda yoğun faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Coşar, “İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Boğazlıyan’ın her mahallesi bizim için önemli. Sorunları yerinde tespit edip, hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz.” diyen Coşar, vatandaşların memnuniyetinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Coşar, Aşağı Mahalle’de hayırseverlerin destekleriyle yeni bir projeye başladıklarını açıkladı. Yeni Cami ve Kur’an Kursu inşaatıyla birlikte çocuklar için planlanan park alanı yapım çalışmalarının mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Coşar, bu projelerle hem manevi hem de sosyal yaşamın güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.