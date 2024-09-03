Başkan Coşar, projede gelinen son durumu ve gelecekteki hedefleri paylaşarak, emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

“Boğazlıyan’ımız için büyük bir önem taşıyan bu caminin inşaatında çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz” diyen Başkan Coşar, projedeki ilerleme hakkında detaylı bilgi verdi. Yeni caminin, hem mimari yapısıyla hem de toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik katkılarıyla önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Başkan Coşar, cami inşaatının her aşamasında özveriyle çalışan inşaat ekibine, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. “Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diyen Coşar, katkıda bulunanların desteklerinin Boğazlıyan’ın toplumsal hayatında büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı.

Yeni caminin yapımında, ilçedeki ihtiyaçlara uygun olarak geniş ve modern bir alan yaratılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Coşar, caminin sadece dini bir yapı değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası olacağına da dikkat çekti. Camide yapılacak olan ibadetler ve sosyal etkinlikler sayesinde, Boğazlıyan halkının manevi değerlerinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Başkan Coşar, dualarla projeye destek verdiklerini de belirterek, “Rabbim gök kubbemizden Ezan-ı Muhammedileri eksik etmesin” şeklinde bir dilekte bulundu. Camiyi, halkın dua ve ibadetlerinin yerine getirileceği bir mekân olarak görmenin yanı sıra, toplumsal birlik ve beraberliği artırıcı bir rol üstlenmesini umduklarını ifade etti.

İnşaat sürecinin tüm aşamalarıyla yakından ilgilenen Başkan Coşar, cami inşaatının tamamlanmasının ardından Boğazlıyan halkının hizmetine sunulacağını ve ilçede önemli bir sosyal alan oluşturacağını söyledi. Başkan, caminin açılışında yapılacak olan etkinliklerle, tüm halkın bir araya geleceği bir günün planlandığını da duyurdu.