Toplantıda ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak gündem maddeleri masaya yatırıldı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile yatırım planları ele alındı. Alınan kararların Boğazlıyan’ın geleceğine yön vereceği belirtildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kararların ilçeye katkı sağlamasını temenni ederek şunları söyledi: “Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte ekim ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik. İlçemizin gelişimi, vatandaşlarımızın refahı için gündem maddelerimizi değerlendirdik. Toplantımızın ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Boğazlıyan Belediyesi, alınan kararlarla birlikte hizmetlerde istikrarın devamını, yatırımların hız kesmeden sürdürülmesini hedefliyor. İlçede altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal projelerden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda çalışmaların planlandığı ifade edildi.