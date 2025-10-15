Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Veysel Çekerek, yeni eğitim döneminde yürütülecek projeler, yurt hizmetleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, cemiyetin eğitim faaliyetlerinde görev alan hocalar ve basın mensuplarının katıldığı programda konuşan Başkan Veysel Çekerek, “Bir öğrenci de olsa bin öğrenci de olsa bu programlarımızı sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Eğitim, Kuruluş Amacımızın Merkezinde”

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Veysel Çekerek, konuşmasında cemiyetin kuruluş amacının eğitime katkı sağlamak olduğunu belirterek, “Amacımız, milli ve manevi değerlerle donanmış, vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirmek” dedi.

Çekerek, 1951 yılında 68 gönüllü tarafından kurulan İlim Yayma Cemiyeti’nin bugün 75 yıllık bir çınar haline geldiğini ifade ederek, “Bizler de bu köklü çınarın bir dalı olarak Yozgat’ta eğitime katkı sunmak ve gençlerimizi milli, dini ve kültürel değerlerle yetiştirmek için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta 5 Ayrı Eğitim Programı

Cemiyetin eğitim merkezinde yürütülen faaliyetlerden söz eden Çekerek, yurt hizmetleri, Sahne Zaman, İEM Akademi, Marifet Okulu ve Yaz Okulu programlarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sunduklarını belirtti.

Çekerek, bu programların amaçlarının sadece öğrenci sayısını artırmak değil, yetiştirilen bireylerin niteliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

“Bir öğrenci de olsa bin öğrenci de olsa bu programlarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız sayıyı değil, niteliği yükseltmek” diyen Çekerek, “Her programla farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimize hem akademik hem manevi yönden destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Yurdumuz Yeni Döneme Hazır”

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı yükseköğretim yurdu hakkında da bilgi veren Çekerek, “Yeni eğitim yılı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimiz için güvenli, konforlu ve kültürel açıdan destekleyici bir ortam sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurtlarda Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da yüzde 50 doluluk oranıyla hizmet verdiklerini belirten Çekerek, “Bu durum KYK’nın barınma kapasitesini genişletmesi ve üniversite kontenjanlarının azalmasından kaynaklanıyor. Ancak biz faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yabancı Öğrencilerimizi De Ağırlayacağız”

Bu yıl Yozgat şubesinde Suriye, Afganistan ve Nijerya’dan gelecek 6 yabancı öğrencinin misafir edileceğini belirten Çekerek, “ Bu öğrencilerimizin üçü lisans, üçü yüksek lisans öğrencisi olacak. Kayıt işlemleri tamamlandığında yurdumuzda konaklayacaklar” dedi.

“Çarşamba Sohbetleri Halka Açık”

Uzun süredir devam eden “Çarşamba Sohbetleri” programına da değinen Çekerek, “Bu yıl da Prof. Dr. Talip Özdeş hocamızın rehberliğinde sohbetlerimize devam edeceğiz. Sohbetlerimiz halka açık olacak ve yurdumuzun en üst katındaki salonumuzda düzenlenecek” açıklamasında bulundu.

“Yozgat’ın Her Toplumsal Faaliyetine Katkı Sunuyoruz”

Toplumun her kesimiyle iç içe olduklarını vurgulayan Veysel Çekerek, “Yozgat’ta gerçekleştirilen her sosyal faaliyete destek veriyoruz. Kimi zaman öncülük ediyor, kimi zaman katkı sağlıyoruz. Amacımız, şehrimize değer katmak” ifadelerini kullandı.

Program sonunda basın mensuplarına teşekkür eden Çekerek, “Yozgat halkının bu faaliyetlerden haberdar olmasında sizlerin desteği çok önemli. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.