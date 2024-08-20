Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın sosyal medya hesabından cami için yardım istedi. Yalçın yaptığı paylaşımda; “Cami kubbesi ve revaklar için demir alınacaktır. Yaklaşık 350 bin TL’lik nakit desteğe ihtiyaç vardır. Destek olmak isteyenler iletişime geçebilir” ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

DESTEKLERİNİZLE YÜKSELİYOR

Ayrıca Yalçın’ın yaptığı paylaşımda; “Seyrantepe Mahallesi Cami desteklerinizle yükseliyor… Hayırsever vatandaşların destekleriyle yapımına başlanan camide çalışmalar devam ediyor” dedi. Ayrıca katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için dernek yönetiminin numaraları paylaşıldı.

Seyrantepe Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Derneği tarafından Seyrantepe Mahallesine ilçenin en büyük ikinci camisi yapılıyor. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için ayrıca dernek hesap numaraları da paylaşılmıştır.