Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun’un şehir merkezi standartlarında olacağını söyledi.
Başkan Ekinci, Yeşilöz, Hanbaşı ve Aydınlıkevler Mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
“BİZİM YOLUMUZ HİZMET YOLU”
İnceleme sonrası açıklamada bulunan Ekinci, “Şehrimizin birçok noktasında eş zamanlı ve sorunsuz yürüttüğümüz çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yeşilöz Mahallesi dere kenarı park yapımı çalışması. Hanbaşı Mahallesi mekanik serimi. Aydınlıkevler Mahallesi kaldırım çalışması. Sorgun ikinci altın çağında şehir merkezi standartlarında olacak” dedi.
Muhabir: Hakan Demirbaş