Belediye Başkanı Müjdat Karaca yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Doğal gaz borusu döşemesi ardından evlere doğal gaz çekimi için önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacağını ifade eden Başkan Karaca,” İlçemizde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak için titiz bir çalışma yapıyoruz. Devletimiz ve hükumetimizin desteği ile ilçemizde doğal çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor. İlçemizde doğalgaz hattı yapım çalışmaları planlı bir şekilde devam etmektedir. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi. Haber Merkezi