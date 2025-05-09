Başkan Bozkurt, Yeni Mahalle’de Meslek Yüksekokulu karşısında yapımı tamamlanan park hakkında açıklamalarda bulundu.

İlçemize Güzel Bir Park Kazandırdık2

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Gönüllü ailelerinin değerli katkıları ve belediyenin ekip ve araç desteğiyle gerçekleştirilen parkın, mahalle sakinlerine önemli bir yaşam alanı sunacağını ifade eden Bozkurt, "Mahallemize nefes aldıracak bu alanın yapımında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz” dedi.

İlçemize Güzel Bir Park Kazandırdık4

Bozkurt, parkın yanı sıra, ilçenin daha yaşanabilir bir çevreye kavuşturulması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Birlikte daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir
 

Editör: Emre Akses