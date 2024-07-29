Bölükbaşı, belediyede düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde arızalardan dolayı su kesintisi yaşandığını belirterek, 2 yeni pompa aldıklarını, arızalı pompa ve su motorlarını onardıklarını kaydetti.

Makam aracının yakıt ve bakım giderlerini kendisinin karşıladığını aktaran Bölükbaşı, "Makine parkında arızalı olan itfaiye, vidanjör, kamyonun tamirini ve bakımını yaptırarak halkımızın hizmetine sunduk. Hiçbir bahaneye sığınmadan Yeniyer halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Belde halkına 5 yılda en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Belediyenin enerji giderlerini karşılamak, ek gelir sağlamak için güneş enerji santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini dile getiren Bölükbaşı, beldede yaklaşık 4 bin yıllık tarihi kalıntılar bulunduğunu, bunları turizme kazandırmak için de proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.