Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özel bir otelde gerçekleşen toplantıda yapılan hizmetleri ve planlanan çalışmaları değerlendirip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Bilgin, 4 Eylül Barajının doluluk oranının yüzde 12 seviyelerine geldiğini ifade ederek, “ Geçen yıl özellikle kasım ve aralık aylarında şehrimiz suyla ilgili büyük bir sınav verdi. İçme suyu konusunda sıkıntı yaşadık. Süreci planladığımızdan 10 gün sonra tamamladık ve kışı sorunsuz olarak atlattık. Türkiye kurak gitti, yağış yok neyle karşılaşacağız derken, rabbim bizleri rahmetinden mahrum etmedi. Gerek kış aylarında yağan kar gerekse şuanda devam eden yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı belli bir seviyeye geldi. 4 Eylül Barajı’nın doluluk oranı yüzde 12’ler civarında. Sıfır noktasındaydı kar yağışı ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzde 12 seviyesinde doluluk oranı var ama Pusat-Özen Bağlantı hattı projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Eylül ayı gibi 50 kilometrelik projenin tamamı bitmiş olacak. Bir daha bu noktada su sorunu yaşamayacağız. Şuan ki mevcut suyumuz bizi Pusat Özen barajından almadan yılsonuna kadar götürecek suyumuz depolandı” dedi.

GES’ler sayesinde yaklaşık 100 milyon lira belediyenin cebinde kalacak

Başkan Bilgin, tamamlanan ve yapım aşaması süren GES’lerin tamamlandığında belediyenin yüzde 95 oranında elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini söyleyerek, “ GES projelerimiz devam ediyor. İlkini açmıştık. Daha sonra 2 megavatlık yeni bir Güneş Enerji Santralini (GES) bitirdik. Hizmete aldık ama açılışını daha yapmadık. Enerji Bakanlığı hibesiyle yaklaşık 1 milyon Euroluk bir hibe aldık. Yaklaşık 20 milyon onun da projesi bitti. Şuanda sistem deneme aşamasında. Toplam böylece 4 megavatlık GES projesini şehrimize kazandırmış olduk. Onun yıllık yaklaşık Sivas Belediyesine getirisi 60-70 milyon lirayı buluyor. Havaalanı bölgesinde yeni arsa işini çözdük. O bölgeye de önümüzde ki süreçte, çağrı mektubunu da aldık. Prosedürünü tamamladık. Sadece bütçesini ayarlayıp yapım işi kaldı. Yaklaşık 14 megavatlık bir GES’i de inşallah o bölgeye kazandıracağız. Bunu çok önemsiyoruz çünkü enerji giderleri her yerde olduğu gibi kurumlarında bütçesi üzerine önemli bir yük. 14 megavatlık GES’te tamamlandığında Sivas Belediyesi yüzde 95 oranında kendi elektriğini kendi üretir hale geldi. Bizim yıllık enerji giderimiz ortalama 100 milyon lira. Biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman Sivas Belediyesi yıllık 90-100 milyon lirayı enerjiye ödemeyecek. Belediyenin cebinde kalacak” diye konuştu.

“Deprem konusunda tedbirleri alacağız”

Deprem konusunda tedbir alınması gereken hususlarda tedbir alacaklarına değinen Bilgin, “Sivas’ta ki yapı stokunu çıkarttık. Eski yapılar her yerde olduğu gibi Sivas’ta da sıkıntı. Burada hızlı bir dönüşüm nasıl yaparız? Ama Sivas şöyle bir noktada da değil. Sivas tamamen bir deprem bölgesinde değil sadece yakın deprem bölgelerinden etkilenebilecek alanda. Sivas’ın jeolojik alt yapısını, zemin durumuna uygun olarak şuanda AFAD bünyesinde Orhan hocamız ile görüşüyoruz. Hızlı şekilde tedbir almamız gereken hususlarda tedbir alacağız” şeklinde konuştu.

“7 kattan yüksek yapılaşmaya izin vermedik”

Yeni açtıkları imar bölgelerinde 7 kattan yüksek yapılaşmaya izin vermediklerini belirteren Başkan Bilgin, “ Şehrin bir imar uygulaması var. 84 yılında yapılmış daha sonra revize edilmiş, daha sonra yeniden revize edilmiş. En sonunda kesinleşmiş bir imar durumu var. Biz yeni açtığımız tüm imar bölgelerinde yatay mimariye uygun olarak 7 kattan yüksek yapılaşmaya izin vermedik. Yeni imara açılan bölgelerde ki açtığımız alanların büyük bir kısmı zemin artı 7 kat şeklinde planlamayı yaptık ve o şekilde devam ettiriyoruz. Buna eski sanayi bölgesi de dahil. Amacımız bölgesel olarak zemine uygun bir imar durumu ortaya çıkartmamız lazım. 6 Şubat depremleri gösterdi ki bunun bir sınırı yok bir ucu yok” ifadelerini kullandı. İHA