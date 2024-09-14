Yozgat Bozokspor, 2. hafta maçında Çorlu Spor 1947’ye konuk olacak.

Çorlu Spor 1947 ile oynanacak maç öncesi Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, Yozgat Bozokspor taraftarlarına tribünleri doldurmaları çağrısında bulundu.

Marmara Bölgesi’nde yaşayan tüm Yozgatlıları bu maça davet eden Başkan Yılmaz, “Tekirdağ deplasmanında tribünleri dolduralım. Maç biletleri ücretsiz” dedi.

Taraflara çağrıda bulunan Yılmaz, “Yozgat Bozokspor olarak TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında, yarın saat 16.30’da Çorlu Spor 1947 ile önemli bir deplasman mücadelesine çıkıyoruz. Bu zorlu karşılaşmada, sahada vereceğimiz mücadeleyi tribünlerdeki coşkulu desteğinizle güçlendirmek istiyoruz. Marmara Bölgesi’nde yaşayan tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi bu maça davet ediyoruz. Bu önemli maçta takımımızın yanındaki en büyük destekçisi siz taraftarlarımız olacaksınız. Bu mücadeleye olan inancımızı ve taraftarlarımızın gücüne olan güvenimizi göstermek amacıyla Yozgat Bozokspor Yönetimi ve kıymetli sponsorlarımızın destekleriyle maç biletlerini ücretsiz yapma kararı aldık” dedi.

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Yozgat Bozokspor olarak, sahada en iyi performansı sergilemek için çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, “Bu yolda taraftarımızın desteği her şeyden önemli. Tekirdağ’da, Çorlu Spor 1947 karşısında siz değerli hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bu maçta takımımızı yalnız bırakmayın, tribünleri doldurun ve desteğinizle bize güç verin. Biletlerimiz ücretsizdir; tüm Yozgatlıları bu önemli karşılaşmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Maç Detayları:

Lig: TFF 3. Lig 3. Grup, 2. hafta

Maç tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar

Maç saati: 16.30

Karşılaşma: Çorlu Spor 1947- Yozgat Bozokspor

Yer: Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

Biletler: Ücretsiz