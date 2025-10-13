Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, U20 Güreş Milli Takımı formasıyla Balkan Şampiyonası’nda Grekoromen 130 kilogramda şampiyon olarak altın madalya kazanan Üzeyir Ayberk Bostan’ı tebrik etti.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada, milli güreşçi Rıza Kayaalp’in açtığı yoldan aynı inanç, disiplin ve kararlılıkla yürüyen genç sporcu Bostan’ın başarısının Yozgat için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aydoğmuş , “Bu büyük başarı sadece bir madalya değildir; inancın, azmin, disiplinin ve Yozgat’ın yiğit ruhunun zaferidir. Üzeyir Ayberk Bostan sadece kürsüye çıkmadı; gençlere umut, Yozgat’a gurur, Türkiye’ye sevinç oldu” dedi.

Genç sporcunun gelecek vadettiğini vurgulayan Aydoğmuş, “Seni ‘Geleceğin Rıza Kayaalp’i olarak görüyorum ve yarınların dünya ile olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bostan’ın başarısında büyük emekleri bulunan ailesi ve antrenör ekibine de teşekkür eden Aydoğmuş, “Büyük şampiyonlar, güçlü aileler ve doğru hocalarla yetişir” değerlendirmesinde bulundu.

Aydoğmuş, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunarak, başarılı sporcunun maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Aydoğmuş, “Böylesine değerli bir yetenek yalnız bırakılmamalıdır. Destek olursak yeni şampiyonlar yetişir, Yozgat güreşin merkezi olur” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, açıklamasının sonunda “Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin büyük pehlivan. Dualarım, desteğim ve gururum seninle” sözleriyle Üzeyir Ayberk Bostan’a başarılarının devamını diledi.