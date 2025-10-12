Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla’nın kardeşi ve Özel Darımla Sürücü Kursu sahibi Bayram Darımla’nın eşi Ayşe Darımla’nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Aydoğmuş mesajında, “Ayşe ablam; sıcaklığı, merhameti ve güzel ahlakıyla etrafına huzur veren, ailesine gönülden bağlı, örnek bir insandı. Onun yokluğu, sadece Darımla ailesi için değil, onu tanıyan herkes için büyük bir kayıptır” ifadelerine yer verdi.

"Tüm Ailesine ve Sevenlerine Sabır ve Metanet Diliyorum"

Başkan Aydoğmuş, “Rabbim Ayşe ablama rahmetiyle muamele etsin, mekânını cennet, makamını âli eylesin. Bu acı günde başta eşi Bayram Darımla abimiz olmak üzere, çocuklarına, tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Acınız acımızdır” sözleriyle mesajını tamamladı.

Aydoğmuş, paylaşımını “Güzel insanlar asla unutulmaz; iz bırakıp giderler” ifadesiyle sonlandırdı.