Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye’nin son yıllarda hızla çölleşme sürecine girdiğini belirterek, tarım alanlarının, zeytinliklerin ve ormanların tahribatının ülkeyi gıda krizine doğru ittiğini vurguladı.

Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, “Bugün toprak susarsa, yarın sofralarımız da susar. Doğayı kaybeden ülke, sadece nefesini değil, geleceğini de kaybeder” dedi.

"Ülkemizde Doğa Bilinçli Şekilde Tüketiliyor"

Aydoğmuş, “1990’lardan bu yana ülkemizde doğa bilinçli şekilde tüketiliyor. 1990’larda sanayi, 2000’lerde imar, 2010’larda enerji ve maden, 2020’lerde ise rant ve duyarsızlık... Her on yılda bir farklı bahane, aynı sonuç: kuruyan topraklar, yanan ormanlar, yok olan bereket” dedi.

Aydoğmuş, Türkiye’nin artık sadece ormanlarını değil, ekmeğini ve umudunu da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Binlerce Dönüm Verimli Toprak Betonun Altında Kaldı"

Aydoğmuş, “Zeytinlikler enerji projelerine, meyve bahçeleri ve tarım alanları sanayiye kurban ediliyor. Binlerce dönüm verimli toprak betonun altında kaldı. Bu sadece çevre tahribatı değil, geleceğimizi doğrudan etkileyen bir gıda krizinin başlangıcıdır. Bir ülke zeytin ağacını koruyamıyorsa, geleceğini de koruyamaz” şeklinde konuştu.

Aydoğmuş, özellikle İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tarım topraklarının hızla elden çıktığını, su kaynaklarının azaldığını ve çiftçinin üretimden uzaklaştığını vurguladı.

"Kuraklık Milli Güvenlik Sorunu Haline Geldi"

Aydoğmuş, “Kuruyan göller, tükenen yeraltı suları, erozyonla yok olan tarım arazileri artık birer uyarı değil, birer felakettir. Bugün doğayı korumazsak, yarın suyu da ekmeği de ithal etmek zorunda kalacağız. Kuraklık, sadece tarım sorunu değil; milli güvenlik sorunu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, şu açıklamayı yaptı: “Ormanlara atılan çöpler, piknik alanlarında bırakılan plastik atıklar, tarlalarda yakılan otlar… Bunların her biri toprağı öldürüyor, doğayı zehirliyor. Ormana çöp atmak, yalnızca çevreyi değil, geleceğimizi kirletmektir. Doğayı korumak sadece devletin değil, her vatandaşın görevidir.”

Aydoğmuş, “Hükümetler yıllardır doğayı rant aracı olarak gördü. Orman yangınlarından sonra ağaçlandırma yerine beton döküldü. Zeytinlikler enerji sahasına, tarım alanları sanayi bölgesine dönüştürüldü. ÇED raporları formaliteye indirgendi. Bu politikalar, Türkiye’yi sadece iklim açısından değil, ekonomik olarak da kuraklaştırdı” diye konuştu.

1. Ulusal Çölleşme ile Mücadele ve Toprak Koruma Eylem Planı hazırlanmalı.

2. Zeytinlik ve Tarım Alanı Koruma Yasası güçlendirilmeli, bu alanlara madencilik ve enerji projeleri yasaklanmalı.

3. Gıda Güvenliği Strateji Kurulu kurulmalı; su, toprak ve üretim verileri ulusal düzeyde izlenmeli.

4. Vatandaş Bilinci Seferberliği başlatılmalı; çevreye zarar veren eylemlere ciddi yaptırımlar uygulanmalı.

5. Yerel Yönetimlere ve Çiftçilere Yeşil Destek verilerek, doğayı koruyan üretim teşvik edilmeli.

“Bugün Kesilen Her Ağaç, Yarın Kaybolacak Bir Su Kaynağıdır"

Aydoğmuş, son olarak şu ifadelere yer verdi: “Bugün kesilen her ağaç, yarın kaybolacak bir su kaynağıdır. Bugün yok edilen her tarım alanı, yarın eksilecek bir sofradır. Türkiye, betonla değil toprakla büyümeyi öğrenmelidir. Doğayı kaybeden ülke, geleceğini de kaybeder.”