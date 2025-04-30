Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, katıldığı canlı yayın programda son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirerek hem mevcut sistemin siyaseti daraltan yönlerini hem de muhalefetin gençlerin tutuklanmasına karşı verdiği ortak mücadeleyi ele aldı.

Başkan Aydoğmuş, “Bugün iktidarın hataları karşısında birlik olmak, gençlerin yanında durmak sadece siyasi değil, insani bir sorumluluktur” dedi.

“SİSTEMİN BİZZAT KENDİSİ SİYASET ALANINI TIKAMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi iki kutuplu bir yapıya zorladığını belirten Aydoğmuş, bu yapının demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.



Aydoğmuş, “2017 referandumu ile getirilen sistem, her partiyi yüzde 50+1’i yakalamaya mecbur bırakıyor. Bu da partilerin kendi bağımsız siyaset alanlarını inşa etmelerini zorlaştırıyor. Bugün her ideolojiden partinin sistemden kaynaklı bir ittifak mecburiyetiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz” dedi.

“CHP, BU SÜREÇTE DOĞRU ADIMLAR ATTI”

Gelecek Partili Aydoğmuş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu zorlu süreçte tutarlı bir duruş sergilediğini şu şekilde ifade etti: “Cumhurbaşkanı adayını erken açıklaması, yaşanan hukuksuzluklara karşı net bir tutum alması, gençlerin gözaltına alınmasına gösterdiği refleks; bunlar siyaset adına doğru adımlardı. Biz de bu mücadelede adliye kapısında durmamız gerekiyorsa dururuz. Siyasi görüş ayrımı yapmaksızın, gençlerin yanında oluruz.”

“GENÇLERE OMUZ VERENLER KAZANACAK”

Aydoğmuş sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yozgat’ta ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan gençler varsa, onların yanında olmak onurlu siyasetin gereğidir. Bugün cezaevlerinin önünde olanlar yarının umut veren liderleri olacak. Biz, gençliğin bastırılmasına, susturulmasına değil; konuşmasına, üretmesine, direnmesine alan açmak zorundayız. Ve bu mücadelede geri adım atmadan yürümeye kararlıyız.”