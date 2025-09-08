Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda hem yeni döneme dair temennilerini hem de Yozgat’ta eğitimde yaşanan son krizi gündeme taşıdı.

"Heyecan ve Umutla Başlıyoruz"

Aydoğmuş, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına büyük bir heyecan ve umutla başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın çağın gereklerine uygun şekilde eğitim almaları, milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmeleri en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı. Eğitim sürecinin öğrenciler kadar öğretmenler, veliler ve tüm paydaşların ortak çabasıyla anlam kazandığını vurgulayan Aydoğmuş, “Eğitim; milletimizin ilerlemesinde, ülkemizin güçlenmesinde ve yarınlarımızın güvence altına alınmasında en temel yapı taşıdır” dedi.

Öte yandan Aydoğmuş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji’nin kapatılmasına sert tepki gösterdi.

Kararın derslerin başlamasına yalnızca iki gün kala alınmasının büyük mağduriyet yarattığını ifade eden Aydoğmuş, “Çocuklarımız ve velilerimiz belirsizliğe itilmiştir. Eğitim gibi süreklilik gerektiren bir alanda bu tür son dakika kararları kabul edilemez. Bu yalnızca bir okulun kapatılması değildir; öğrencilerin hayallerine, velilerin emeklerine ve Yozgat’ın eğitim geleceğine vurulmuş ağır bir darbedir” şeklinde konuştu.

Aydoğmuş, şu soruları yöneltti: “Neden bu karar iki gün kala alındı? Aylardır bu okulun durumu bilinmiyor muydu? Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin hazırlıkları neden hiçe sayıldı? Sizin planlı ve öngörülü bir çalışmanız yok mu?”

Eğitim'de Güven Önemli

Aydoğmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Eğitimde istikrar ve güven sağlanmadıkça ne öğrencilerimizin ne de ülkemizin geleceği garanti altına alınamaz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başta Yozgat’ımız olmak üzere tüm ülkemize sağlık, huzur ve başarılar getirmesini diliyorum. Eğitim yolunda atılacak her adım, güçlü yarınlarımız için atılmış en kıymetli adımdır.”