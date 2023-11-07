Başkan Aydoğmuş Ecevit’i andı

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Başkan Aydoğmuş, “Dürüstlüğün sembolü olan Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'i vefatının 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.





Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye’nin 16. Başbakanı Bülent Ecevit’in vefatının 17. yıl dönümü sebebiyle bir anma mesajı yayımladı. Başkan Aydoğmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Ülkenin zor dönemlerinde Başbakanlık yapan, o kadar zor şartlarda dahi Siyonist ABD’ye ve iş birlikçilerine boyun eğmeyen ve en önemli kazanımı olan Kıbrıs’ı, lafla değil kararlı bir duruşla, Kıbrıs’ta yaşanan zulme dur demek ve Kıbrıs’ı Türk yurdu yapmak için dönemin Başbakanı Bülent Ecevit' tarafından "Bir gece ansızın gelebilir" sözüyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kararlı duruşunu gösteren ve bir gece ansızın Kıbrıs adasına harekat başlatarak, Kıbrıs’ta Türk Milletine uygulanan Yunan EOK terör örgütünün zulmüne dur diyen Kıbrıs Fatihi, dürüst devlet adamı, halkın Karaoğlan'ı, siyasette dürüstlüğün sembolü olan Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'i vefatının 17. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”