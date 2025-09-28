Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun’un dile getirdiği vergi adaletsizliği açıklamasına destek verdi.

Aydoğmuş, hükümetin uyguladığı vergi sisteminin esnafı da vatandaşı da mağdur ettiğini belirtti.

"Esnaf Vergi Adaletsizliği Altında Boğulmaktadır"

Aydoğmuş açıklamasında, “Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanımız Sayın Eyüp Coşgun’un dile getirdiği sorunların sonuna kadar arkasındayız. Bugün esnafımız, hükümetin uyguladığı vergi adaletsizliği altında adeta boğulmaktadır” dedi.

"Uygulama Vatandaşı da Mağdur Ediyor"

Ana faaliyet konusu ürünler için alınan ürünün KDV’sinin yüzde 1 olduğunu, ancak satılan ürünlerde bu oranın yüzde 10 hatta yüzde 20’ye çıktığını hatırlatan Aydoğmuş, bunun vergi adaletsizliğinin en açık örneği olduğunu ifade etti.

Aydoğmuş, “Bu çarpık uygulama sadece esnafı değil, vatandaşı da doğrudan mağdur etmektedir. Çünkü artan maliyetler sofraya yansımakta, vatandaş yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmaktadır” diye konuştu.

KDV Oranı Düşürülmeli

Lokanta ve kafe işletmelerinde KDV oranının yüzde 10’dan yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğmuş, “Esnafın ayakta kalabilmesi ve vatandaşın uygun fiyatlarla yeme içme hizmetinden faydalanabilmesi için bu düzenleme bir an önce yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş son olarak, “Vergide adaletin sağlanması, ekonominin canlanması ve esnafın nefes alabilmesi için bu çağrıyı yineliyor; Sayın Başkan Eyüp Coşgun’un yaptığı vergi adaletsizliği açıklamasına destek verdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.