AK Parti Yozgat İl Genel Meclis Üyeleri Kenan Karakuş’un da katıldığı ziyarete, Yozgat'ın yerel yönetim meseleleri ve geleceğe yönelik projeleri ele alındı.

Yerköy’ün kalkınması ve hizmet kalitesinin artırılması için atılacak adımlar üzerinde görüşüldüğünü ifade eden Başkan Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, Yozgat İl Özel İdaresi'nin desteğiyle Yerköy'de gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, Nazif Yılmaz ve Adnan Ünal'a, yerel yönetimlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ise Yerköy Belediye Başkanı Arslan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmaların iş birliğiyle devam edeceğini söylediler.

Ziyaretlerde, yerel yönetimlerin ortak çalışmaları sayesinde Yozgat genelinde önemli projelerin hayata geçirildiği ve bu iş birliğinin gelecekte de artarak devam edeceğinin altı çizildi.