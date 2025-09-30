İtfaiye erlerinin her türlü tehlikeli durumda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görev yaptığını belirten Başkan Arslan, “Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren kahraman mesai arkadaşlarımızın bu özel gününü kutluyor, Yerköy’ümüz için yaptıkları hizmetlerden dolayı her birine gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Arslan, yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda görev alan itfaiye ekiplerinin, toplumun güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını vurguladı.

İtfaiyeciliğin büyük fedakârlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken Arslan, “Her biri canını ortaya koyarak görev yapan personelimizin gayreti, milletimizin güvenliği açısından son derece kıymetlidir. Bizler de belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde itfaiye teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arslan itfaiye personeline özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, tüm personelin İtfaiyeciler Haftası’nı kutladı.