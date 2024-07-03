Yozgat Galericiler Sitesi Esnafı tarafından kahvaltı programı düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Nohutlu Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı. Programda Yeni Otonomi yeri ve benzeri konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahvaltı sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Arslan, “Yozgat Galericiler Sitesi Esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldık. Esnaf arkadaşların teşekkür mahiyetinde düzenlemiş olduğu kahvaltıda Yeni Otonomi yeri ve benzeri konularda verimli bir görüşme yaptık. Esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyor, işlerinde bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.