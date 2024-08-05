Ziyaret sırasında esnafın taleplerini dinleyen Başkan Arslan, yerel ekonominin güçlenmesi adına yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Arslan, esnaf ziyaretinin ardından ilçe halkı ile bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

İlçe sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen başkan Arslan, Yerköy’ün daha iyi bir geleceğe taşınması için vatandaşların görüşlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Arslan, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde dinlemek, belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.