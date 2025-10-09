Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköyspor Kulüp Başkanı Murat Küsmez ve beraberindeki heyeti belediyede ağırladı.

Ziyarette, Yerköyspor’un yeni sezon hazırlıkları ve kulübün faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkan Arslan, ilçenin gururu olan Yerköyspor’un her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde Yerköy’ümüz için çalışmaya, gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya kararlıyız” dedi.

Arslan, Yerköyspor’un başarılarının ilçe gençliğine ilham kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.