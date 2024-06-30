Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, taşkın su kanalı dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği bölgelerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında çalışmaları yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Fatih Arslan, dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesinin, bölgede yaşanan su taşkınlarını önlemeyi ve çevreyi daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Başkan Arslan, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Bu proje ile mahallelerimizin alt yapısını güçlendiriyor, olası taşkın risklerini minimuma indiriyoruz. Aynı zamanda, çevre düzenlemesi ile vatandaşlarımıza daha yeşil ve düzenli yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Arslan, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Erzurum, Haşim Kılıç, Gültepe, Ayanoğlu ve Karacaşar Mahalleleri sakinlerinin, daha güvenli ve düzenli bir çevrede yaşama imkanına kavuşacağının altını çizdi.