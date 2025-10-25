Başkan Arslan, ilçenin her köşesinde bir hatırasının olduğunu vurgulayarak, “Yerköy benim evim, Yerköy benim sevdam” dedi.

Çocukluğunun geçtiği, gençliğinin şekillendiği ve bugün de belediye başkanı olarak hizmet ettiği Yerköy’ün kendisi için yalnızca bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda bir yaşam hikâyesi olduğunu belirten Arslan, “Her taşında bir hatıram, her sokağında bir tebessüm var. Yukarıdan baktığınızda sadece bir ilçe görürsünüz belki ama ben; emek, umut ve sevdanın birleştiği bir yürek görüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, ilçede yürütülen çalışmaların yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirmeyi amaçladığını söyledi.

Arslan, “Bu sokaklarda attığımız her adım, geleceğe uzanan bir söz gibi. Her projede, her hizmette, her dokunuşta tek bir gayem var: Yerköy’ümüzü hak ettiği yere taşımak, bu topraklara vefa borcumu ödemek” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren Yerköy’ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Arslan, hizmet anlayışlarının merkezinde insanın olduğunu ifade etti.

“Bizim sevdamız makamla değil; insanla, memleketle, yürekle ölçülür.” diyen Arslan, “Bugün attığımız her adım, yarın daha güçlü bir Yerköy’ün temellerini oluşturuyor. Birlikte başardıklarımız, geleceğe olan inancımızın en büyük göstergesi” sözleriyle Yerköy halkına teşekkür etti.

Yerköy’de belediye hizmetlerinin, vatandaşların desteğiyle daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Arslan, birlik ve beraberliğin ilçenin en büyük gücü olduğunu belirtti.

“Biz, bu şehrin gücünü sevgisinden, başarısını birlik ruhundan alıyoruz” diyen Arslan, ilçede yürütülen her projenin bu anlayışla hayata geçirildiğini kaydetti.

Başkan Arslan, paylaşımını “Yeni Bir Hikâye: Yerköy” sözleriyle tamamlayarak, Yerköy’ün geleceğini daha güçlü bir vizyonla inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.