Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldikleri itibariyle 3 ayda yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Arslan, “Bizi izlemeye devam edin. Bizim yapılacak çok işimiz var lafla sözle uğraşacak vaktimiz yok. Yozgat’a 3 ayda neler yaptığımızı halkımızın takdirine sunuyoruz” dedi.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizin ilk gününde belediye binasına T.C. yazısı ekledik. Evcil köy projesini başlattık. Eski pazar mahallesine saat kulesini yeniden yerleştirdik. Şemsiyeli sokağa yeniden şemsiyeleri yerleştirdik.

Çocuk sanat merkezini yeniden açtık. Geleneksel ramazan etkinlikleri düzenledik. Şehri Huzur Projesini başlattık. Sokaklarımızı pırıl pırıl yıkadık ve yıkamaya devam ediyoruz. Yozgat’ın tarihi saat kulesini yeniden çalıştırdık. Tarihi Cevizli Konağını yeniden vatandaşların hizmetine açtık.

Şehrimizde bulunan otobüs duraklarını temizleme işlemlerini gerçekleştirdik. Galericiler sitesinde aydınlatma ve menfez temizliğini gerçekleştirdik. Yozgat’ımızı çiçeklerle donattık. Yaz spor okulumuzu hayata geçirerek gençlerimizi spor yapmaya teşvik ettik. Motosiklet park alanları oluşturduk. Mahallelerimizde ilaçlama çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kaldırım boyama faaliyeti gerçekleştirdik. Esnaflarımızla geleneksel kahvaltı programları düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Bungalov Otel projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Küçük Şeyh Efendi Tekkesi açılışını gerçekleştirdik.

Tarih bir doku için restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Belediye de israfı bitirerek gelirlerimizi artırdık. Halk masası oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Peyzaj ve kaldırım çalışmalarıyla güzel görüntüler ortaya çıkardık. Şiir sokağında kaldırım ve peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Yozgat park Mehmet Hafız Camini tekrar hizmete açtık. YOBİS'i Yozgat’a tekrar kazandırdık” ifadelerini kullandı.