Yozgat'ta araçlar kafa kafaya girdi! Kazadan kimse sağ çıkamadı Yozgat'ta araçlar kafa kafaya girdi! Kazadan kimse sağ çıkamadı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldikleri itibariyle 3 ayda yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Halkımızın Takdirine Sunuyoruz4

Başkan Arslan, “Bizi izlemeye devam edin. Bizim yapılacak çok işimiz var lafla sözle uğraşacak vaktimiz yok. Yozgat’a 3 ayda neler yaptığımızı halkımızın takdirine sunuyoruz” dedi.

Halkımızın Takdirine Sunuyoruz1

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizin ilk gününde belediye binasına T.C. yazısı ekledik. Evcil köy projesini başlattık. Eski pazar mahallesine saat kulesini yeniden yerleştirdik. Şemsiyeli sokağa yeniden şemsiyeleri yerleştirdik.

Halkımızın Takdirine Sunuyoruz3

Çocuk sanat merkezini yeniden açtık. Geleneksel ramazan etkinlikleri düzenledik. Şehri Huzur Projesini başlattık. Sokaklarımızı pırıl pırıl yıkadık ve yıkamaya devam ediyoruz. Yozgat’ın tarihi saat kulesini yeniden çalıştırdık. Tarihi Cevizli Konağını yeniden vatandaşların hizmetine açtık.

Halkımızın Takdirine Sunuyoruz2

Şehrimizde bulunan otobüs duraklarını temizleme işlemlerini gerçekleştirdik. Galericiler sitesinde aydınlatma ve menfez temizliğini gerçekleştirdik. Yozgat’ımızı çiçeklerle donattık. Yaz spor okulumuzu hayata geçirerek gençlerimizi spor yapmaya teşvik ettik. Motosiklet park alanları oluşturduk. Mahallelerimizde ilaçlama çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kaldırım boyama faaliyeti gerçekleştirdik. Esnaflarımızla geleneksel kahvaltı programları düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Bungalov Otel projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Küçük Şeyh Efendi Tekkesi açılışını gerçekleştirdik.

Halkımızın Takdirine Sunuyoruz5Tarih bir doku için restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Belediye de israfı bitirerek gelirlerimizi artırdık. Halk masası oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Peyzaj ve kaldırım çalışmalarıyla güzel görüntüler ortaya çıkardık. Şiir sokağında kaldırım ve peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Yozgat park Mehmet Hafız Camini tekrar hizmete açtık. YOBİS'i Yozgat’a tekrar kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir