Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Tol Çarşı Esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Esnafın talep, istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kazım Arslan, esnafın günlük işleyişte karşılaştıkları zorlukları ve çözüm önerilerini dinlediklerini söyledi.

Esnafla buluşmalara devam ederek, ihtiyaçlarını doğrudan anlamaya ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Arslan, “Esnafımızın daha sağlıklı, güvenli ve estetik açıdan memnuniyet verici bir çevrede iş yapabilmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.