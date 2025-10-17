Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, ilçede görev yapan okul müdürleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yerköy’de düzenlenen toplantıda, ilçede devam eden çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Başkan Arslan, eğitim alanında yapılan hizmetlerin güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamalar konusunda okul müdürleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Arslan, eğitim kurumlarıyla koordineli şekilde hareket etmenin önemine dikkat çekerek, “Bugün okul müdürlerimizle güzel bir ortak akıl, istişare ve gönül buluşması gerçekleştirdik. İlçemizin geleceği için her alanda olduğu gibi eğitimde de birlik ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan