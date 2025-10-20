Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yerköy Muhtarlar Derneği’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Arslan, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin temel taşı olduğunu belirterek, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sesi, mahallelerimizin emektar temsilcileridir. Onların gayretiyle mahallelerimizin sorunlarını daha yakından görüp, çözümler üretebiliyoruz” dedi.

Programda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Arslan, yerel yönetim anlayışında istişarenin önemine vurgu yaptı.

“Bizim yönetim anlayışımızda birlik, dayanışma ve ortak akıl var. Her zaman söylediğimiz gibi; birlikte üretiyor, birlikte yönetiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Yerköy, birlikten doğan güçle büyüyor” ifadelerini kullandı.

Programın ardından muhtarlar, Yerköy Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Arslan’a iade-i ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada ilçedeki hizmetler, projeler ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Başkan Arslan, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaşmasını sağladığını belirterek, “Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yerköy’ümüz için birlikte daha güzel işler yapacağız” dedi.